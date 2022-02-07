غلق مطعم شهير بشارع عباس العقاد لادارته بدون ترخيص

كتب: سيد خلفاوى

شن حي شرق مدينة نصر، برئاسة العميد أحمد أنور، حملة على المحال التجارية، أسفرت عن إعادة غلق وتشميع مطعم بشارع عباس العقاد لإدارته بدون ترخيص، تنفيذا للقانون.

وفي ضوء تكثييف الجهود اليومية المبذولة لرفع كفاءة النظافة والاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري اللائق بشوارع وميادين حي شرق مدينة نصر، تابع العميد أحمد أنور عباس، رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة الإزالات والمتابعة الميدانية حملة مكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على المنافع العامة من تاندات المحلات بمنطقة صقر قريش الحى العاشر.

وفي إطار إستكمال الجهود اليومية المبذولة لغلق المحلات التجارية المخالفة تم غلق وتشميع كافيه بالعنوان بشارع حافظ رمضان لادارته بدون ترخيص.

كما تم رفع إشغالات عدد 2 عربة مشروبات بشارع حافظ رمضان.