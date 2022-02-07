"عامر جروب" القابضة تعلن تعيين الدكتور حسني هاني عمر رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدبا للمجموعة

تقرير خاص

أعلنت مجموعة "عامر جروب" القابضة تعيين الدكتور حسني هاني عمر في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة خلفًا للسيد سعد الخبيري.

جاء اختيار مجلس ادارة الشركة القابضة للدكتور حسني هاني عمر لهذا المنصب بعد نجاحه في تطبيق استراتيجية جديدة تعتمد علي تنفيذ شراكات مع الشركات العالمية، ونقل خبرات هذه الشركات لـ "عامر جروب"، وكذلك الاعتماد علي مكاتب الخبرة الدولية ودراسات الجدوى المستفيضة للمشروعات، وهو ما ظهر جلياً في العديد من المشروعات التي تولاها داخل المجموعة وحصلت الشركة في هذا الوقت على جائزة أفضل شركة عقارية لعام 2019 من وزير الإسكان أثناء مؤتمر مدن المستقبل.

تقلد الدكتورحسني هاني عمر عدة مناصب في مجموعة عامر جروب التي انضم إليها خلال 2015 منصب رئيس قطاع التطوير، ونجح خلال هذه الفترة في عمل العديد من الاتفاقيات، منها الاتفاق على شراء أرض في مستقبل سيتي وايضاً شراء أرض مشروع بورتو سعيد وتنفيذه حتي أصبح واحداً من أهم المشروعات في منطقة القناة وشرق بورسعيد، وحقق طفرة في المبيعات وتسليم الوحدات في فترة وجيزة، ونجح في الاتفاق مع سلسلة ماريوت العالمية ووقع معها شراكة في مشروع ماريوت ريزيدانس هليوبوليس. بعدها تولي الدكتور عمر منصب الرئيس التنفيذي للقطاع العقاري بعامر جروب، وتم خلال توليه هذا المنصب توسع المجموعة في المحافظات، بدئا بمشروع بورتو المنيا ويليه مشروع سنترال كابيتال في العاصمة الإدارية، وبورتو كروز بالعالمين الجديدة و مشروع لا مونتانيا بالعين السخنة.

يشغل الدكتور عمر حالياً العديد من المسؤوليات فهو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة عامر القابضة بمختلف قطاعاتها، والتي تشمل قطاع الاستثمار العقاري، قطاع المطاعم، قطاع الفنادق، بورتو للفنادق(Porto Vacation Club)، قطاع المولات التجارية، قطاع النشاط الرياضي.

يذكر أن الدكتور حسني هاني عمر حصل على ماجيستر في ادارة الاعمال والتسويق العقاري من الولايات المتحدة الامريكية ودبلومة في الادارة المالية من الجامعة الامريكية بالقاهرة والعديد من الدبلومات في مجالات إدارة الاعمال والتسويق وإدارة سلوك المستهلك.