ضبط 118 طن أعلاف مجهولة المصدر خلال حملة رقابية بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات رقابية مكثفة على الأسواق، لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة والمجهولة المصدر، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 118 طن خامات، إنتاج بدون فواتير داله على مصدرها بأحد مصانع الاعلاف ، وضبط 255 عبوة ادوية بيطرية منتهية الصلاحيه ومحظور استخدامها بأحد المخازن .

أشرف على الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بالبحيرة.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري.

مشددا على ضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابات المختصة.



