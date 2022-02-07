شكوى من عدم رصف باقى الطريق الرئيسى فى الشرقية الواصل بين 4 عزب.. والمحافظة ترد

أحمد جمال الدين- الشرقية - إيمان مهنى

أرسل عدد من أهالى عزب " شاكر، محمد سالم، وفرج أفندى، وأبو عيسى" التابعة لمجلس مدينة بلبيس بالشرقية شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضررون فيها من عدم رصف الطريق الرئيسى الواصل بين هذه العزب .

وقال الأهالى فى شكواهم :" إنه فى عام 2014 تم رصف المرحلة التابعة للوحدة المحلية بأنشاص الرمل فقط ولم يتم استكمال الرصف للطريق فى الجزء التابع للوحدة المحلية بالبلاشون على الرغم من الحصول الموافقات الرسمية باستكمال رصف باقى الطريق .

من جانبه، أفادت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الإعلامي للمحافظة، أنه جاري فحص شكوى الأهالي لموافتنا بالرد.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.

ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".