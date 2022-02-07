شاهد حركة المرور بالطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة.. لايف

كتب ــ محمد أبو ضيف

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا عن حالة المرور، فيما وجهت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 24311 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 5421 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و108 مخالفات السير بدون تراخيص، و8 دراجات نارية مخالفة، و15 مخالفة موقف عشوائى، و25 مخالفة شروط التراخيص.

أوصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، باتباع مجموعة من الإرشادات عند القيادة وقت هطول الأمطار تفاديا لحوادث الطرق.

وشملت هذه الإرشادات والوصايا المرورية ما يلى:

- التحكم فى عجلة القيادة جيدًا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

- عدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المقررة لها واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب.

- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق.

- استعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترًا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة.