رئيس مدينة الأقصر يتابع سير العمل ومعدلات إنجاز التصالح في مخالفات البناء

الأقصر - أحمد مرعى

واصل العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، عملية المتابعة اليومية للمركز التكنولوجى بالمدينة وذلك للتأكد من انتظام سير العمل والمعاملات الحكومية مع المواطنين وأيضاَ المتابعة الدورية لمنظومة البناء، حيث شملت عملية المتابعة تفقد إجراءات التصالح ومعدلات الإنجاز بالمركز.

ووجه رئيس مجلس مدينة الأقصر، بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين لاستكمال طلبات التصالح فى مخالفات البناء لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاٌ للاشتراطات القانونية وشدد على عدم تعامل أى مواطن مع الإدارات الخلفية على أن يكون التعامل عن طريق المركز فقط داخل المدينة..

كما طالب العميد طارق لطفى، كافة المواطنين بضرورة التقدم لاستكمال باقى المستندات لكل من تقدم بطلب التصالح ودفع مبلغ الجدية فى القرى والنجوع واستكمال بقية الإجراءات اللازمة لإتمام العملية، وأشاد رئيس مدينة الأقصر بالدور المبذول لفريق العمل بالمركز التكنولوحى لافتًا إلى متابعته المستمرة لسير العمل فى هذا الملف وتكليف فريق العمل بالمركز بتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للمضى قدمًا فى ملف التصالح فى مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

وكان قد أعلن العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.

وقامت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة الأقصر تحت إشراف عبد الحميد الكيلانى مدير الإدارة، بالمرور على المنشآت الحكومية الخدمية الواقعة بنطاق بندر الأقصر، ومتابعة الانضباط الإدارى بها من قبل الخطة الموضوعة لتشمل 119 متابعة حسب الخطة الموضوعة، وتم احالة 57 موظفًا وموظفة لشؤون العاملين والشؤون القانونية للتحقيق خلال شهر يناير 2022 الجارى لعدم الإنضباط الإدارى، وأسفرت المتابعات المستمرة عن تحرير 15 محضر مخالفة للشؤون القانونية وشؤون العاملين، كما تم تحرير 104 محاضر نظر وحفظ.



رئيس مدينة الأقصر يتابع سير العمل ومعدلات إنجاز التصالح (1)



رئيس مدينة الأقصر يتابع سير العمل ومعدلات إنجاز التصالح (2)



رئيس مدينة الأقصر يتابع سير العمل ومعدلات إنجاز التصالح (3)



رئيس مدينة الأقصر يتابع سير العمل ومعدلات إنجاز التصالح (4)