اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس "النواب الليبى" يعلن الخميس المقبل موعدا للتصويت على رئيس الحكومة الجديدة

الإثنين، 07 فبراير 2022 04:37 م
رئيس "النواب الليبى" يعلن الخميس المقبل موعدا للتصويت على رئيس الحكومة الجديدة مجلس النواب الليبي
أ.ش.أ

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أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، تحديد الخميس المقبل موعدا للتصويت على رئيس الحكومة الجديدة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الليبية (وال) في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان مجلس النواب الليبي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، قبول ترشح فتحي باشاغا، وخالد البيباص، لمنصب رئيس الحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة.

كما أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اعتماد المجلس "خارطة الطريق" التي تنص على أن تجرى الانتخابات خلال 14 شهرا من تاريخ تعديل الإعلان الدستوري، وذلك خلال جلسته في مدينة طبرق.

وقرر مجلس النواب الليبي، في الأول من فبراير الجاري، تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة لتقديم "مقترح بتعديل الإعلان الدستوري" على أن يكون غالبية أعضائها من الخبراء.

 


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