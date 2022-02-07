جولة سياحية فى نهر النيل والسائحون يستمتعون بطقس أسوان الدافئ.. لايف

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" جولة مباشرة للمراكب النيلية فى أسوان وسط طقس حار بعد ارتفاع درجات الحرارة اليوم فى أسوان، واستمتاع السائحين بالجولات النيلية.

وتشهد أسوان طقس مستقر ومشمس طوال فترات النهار مائل للبرودة آخره وشديد البرودة ليلا، وتصل درجات الحرارة اليوم فى أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 9 درجات.

وتتمتع أسوان بالعديد من المعالم السياحية والأثرية التى تجعلها فى مقدمة المدن المصرية جذبا للسياحة خاصة فى شهور الشتاء لما تتميز به من طقس دافئ، ومن المعالم الأثرية: معابد فيلة وأبوسمبل وكلابشة وكوم أمبو وإدفو ومنطقة جبل أبو الهوا والمسلة الناقصة ومتاحف النوبة والإلفنتين والنيل والذى تحول إلى المركز الثقافى الأفريقى.