جمعية الأطباء الإسبانية: 10٪ من حالات الإصابة بكورونا لها عواقب بعد الإصابة

فاطمة شوقى

قالت الجمعية الإسبانية للأطباء العاملين وأطباء الأسرة SEMG، تمشيا مع وزراة الصحة إن ما بين 10% و15% من المصابين بفيروس كورونا ، لها عواقب بعد الإصابة، والاستجابة السريرية متغيرة للغاية، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وقال رئيس الجمعية الإسبانية للأطباء لورنزو أرمينتيروس "أتفهم تشاؤم المرضى، لكننا نعمل مع فرضية الأمل. أصولنا الرئيسية حاليًا هي الأدوية المضادة للفيروسات واسعة النطاق. نحن على ثقة أيضًا من أن تأثير باكسلوفيد Paxlovid ، دواء فايزر الجديد ضد فيروس كورونا ، سيتم دراسته في حالة فيروس كورونا المستمر.

ولخص الخبير الصحى ، الفرضيات الرئيسية التي يمكن أن تفسر أصل الفيروس المستمر في ثلاثة:

التغيير المناعي: يغير الفيروس جهاز المناعة ويكون المرضى أكثر عرضة للحفاظ على الأعراض.

استمرار الفيروس في أجزاء مختلفة من الجسم (جذع المخ ، والجهاز الهضمي ، وما إلى ذلك)، حيث أنه لا يزال موجودا ولا يمكننا معالجته في تلك المناطق.

مناعة الجسم المضاد: يمكن للفيروس أن يخدع الخلايا ليهاجم مناطق من الجسم ، ويفسر أن هناك خلايا غريبة.

وبصرف النظر عن الضرر الجسدي ، يتذكر دياز الخوف الذي يعاني منه الشخص الذي يرى أن الأعراض لا تهدأ. "لا نعرف ما الذي سيحدث لنا في غضون 10 سنوات. إنه الخوف من شيء جديد،فكل شيء غير مؤكد."

أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا داريا، أن بلادها ستنهي إلزامية ارتداء الأقنعة في الهواء الطلق الأسبوع المقبل، لتلغي القرار الذي تم إصداره في أواخر ديسمبر الماضي بسبب زيادة غير مسبوقة في الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت داريا قولها لإذاعة كادينا سير "إنه بعد التأكد من أن مستويات العدوى بأوميكرون قد تباطأت، سينهي مجلس الوزراء الإسباني إلزامية ارتداء الأقنعة يوم الثلاثاء المقبل وتتوقع الحكومة اعتماد التغييرات اعتبارا من الخميس 10 فبراير الجاري".

وسيظل ارتداء الأقنعة إلزاميا في الأماكن العامة الداخلية، بما في ذلك وسائل النقل العام، وفي الأماكن الخارجية عندما لا يتمكن المواطنون من الاحتفاظ بمسافة آمنة تبلغ 1.5 متر بينهم.