تحرير 2380 محضرا تموينيا متنوعا بمراكز سوهاج خلال شهر.. صور

سوهاج محمود مقبول

شنت مديرية التموين بسوهاج بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري ، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة، حملات مكبرة بمختلف الأسواق والمخابز والمحلات التجارية وأماكن تداول السلع الغذائية، أسفرت عن تحرير 2380 محضر مخالفة تموينية خلال يناير الماضي وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية،

ومن جانبه شدد المحافظ علي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه .

ومن جانبه قال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 2037 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال الشهر، و 343 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم الإعلان عن الاسعار، ونقص وزن، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تمويني، وعدم حمل شهادة صحية، واستيلاء على مواد تموينية، وغش تجاري، وبيع بأزيد من السعر، وانتهاء صلاحية".

وأشار وكيل وزارة التموين الي استقرار الحالة التموينية، وتوافر الدقيق بالمخابز والمستودعات، والمعروض من السلع التموينية الأساسية ومستودعات البوتاجاز، والمواد البترولية بمحطات تموين السيارات بدائرة المحافظة.

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية.



حملات تموينية بمراكز سوهاج (1)



حملات تموينية بمراكز سوهاج (2)



حملات تموينية بمراكز سوهاج (3)



حملات تموينية بمراكز سوهاج (4)



حملات تموينية بمراكز سوهاج (5)



حملات تموينية بمراكز سوهاج (6)



حملات تموينية بمراكز سوهاج (7)



حملات تموينية بمراكز سوهاج (8)



حملات تموينية بمراكز سوهاج (9)



حملات تموينية بمراكز سوهاج (10)



حملات تموينية بمراكز سوهاج (11)