بنك الاستثمار الأوروبي: 257 مليون يورو تم وجيهها لدعم الشركات الصغيرة بسلوفينيا

كتبت: هناء أبو العز

كشف بنك الاستثمار الأوروبى، أن مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، التى تضم بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) وصندوق الاستثمار الأوروبى (EIF)، ضخت استثمارات بقيمة 257.2 مليون يورو فى سلوفينيا عام 2021، منها قرض بقيمة 80 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و177.2 مليون يورو فى صورة ضمانات تغطى قروض المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والبلديات من صندوق الاستثمار الأوروبي.

وقالت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، المسؤولة عن عمليات البنك فى سلوفينيا، ليليانا بافلوفا، إن مجموعة بنك الاستثمار الأوروبى قدمت أعلى حجم استثمار على الإطلاق لسلوفينيا حيث زاد إجمالى القروض السنوية فى العام المنصرم بمقدار 3 ملايين يورو مقارنة بعام 2020، بحسب ما جاء فى بيان لبنك الاستثمار الأوروبي.

وأشادت بافلوفا بالتعاون الوثيق مع الشركاء من حكومة سلوفينيا خاصة وزارة المالية السلوفينية لدعمها صندوق تعديل العولمة الأوروبى - آلية دعم رئيسية للشركات الصغيرة والمتوسطة فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي- وكذلك الدور الإيجابى للبنوك التجارية السلوفينية مثل SID Banka وSRDF، وUniCredit.

وأكدت التزام مجموعة البنك بالاستمرار فى دعم نمو وتطور سلوفينيا بشكل أسرع وأكثر استدامة على الرغم من التحديات الكبيرة الحالية مثل العمل المناخى والتعافى من وباء كورونا.

من جهته، أكد أندريه سيرسيلي، وزير المالية فى حكومة جمهورية سلوفينيا، عمق التعاون مع مجموعه بنك الاستثمار الأوروبي، مشيرا إلى إمكانية النهوض بمستوى هذا التعاون مستقبلا ليشمل المزيد من المجالات.

وقال: "إن الحكومة السلوفينية اتخذت العديد من التدابير العاجلة بسبب تفشى وباء كورونا المستجد من أجل مساعدة المواطنين وإنقاذ الاقتصاد".

وأشار إلى تضامن الحكومة السلوفينية مع الاتحاد الأوروبى فى التصدى للأزمة واعتماد آلية التعافى والصمود وكذلك دعم التحول الأخضر والرقمى فى بلاده.

ووفقا لبيان البنك، فقد ضخ بنك الاستثمار الأوروبى نحو 3.02 مليار يورو فى سلوفينيا على مدار السنوات العشر الماضية، منها 1.2 مليار يورو فى خطوط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، و500 مليون يورو لصالح تطوير البنية التحتية المُركبة و495 مليون يورو لقطاع النقل الوطني، إضافة إلى 425 مليون يورو فى قطاع الطاقة.

وأضاف البيان أن البنك وفر 135 مليون يورو إضافية من أجل تعزيز التنمية الحضرية، فضلا عن 110 مليون يورو أخرى لتطوير الإنترنت السريع فى ريف سلوفينيا.

كما ساهم بنك الاستثمار الأوروبى فى دعم برنامج الاستثمار فى البنية التحتية البلدية التابع لـ SID Banka بحوالى 50 مليون يورو و30 مليون يورو أخرى لصالح صندوق التنمية الإقليمية السلوفينى (SRDF) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج التعافي؛ مما يرفع إجمالى استثمارات بنك الاستثمار الأوروبى فى سلوفينيا إلى 7.29 مليار يورو (منذ عام 1977).

ووفقا لبنك الاستثمار الأوروبي، استفادت قطاعات أخرى من الاقتصاد السلوفينى من استثمارات البنك الأوروبى مثل قطاعات المياه والصرف الصحى والصناعة والتعليم والخدمات التى اجتذبت 341 مليون يورو من التمويل طويل الأجل.

وأضاف أن فى عام 2021، دعمت مجموعة البنك برنامج التعافى الأسرع للاقتصاد السلوفينى من وباء "كوفيد-19" عبر توفير207 ملايين يورو، منها 30 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى و177 مليون يورو من صندوق الاستثمار الاوروبي، فيما وصف بأنه أكبر استثمار فى التاريخ لتعافى الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

ووجه صندوق الاستثمار الأوروبى ما يقرب من 281 مليون يورو لصالح حقوق الملكية (53 مليون يورو) والضمانات (223 مليون يورو) والتمويل الشامل (6.5 مليون يورو) منذ عام 2016.

وأوضح بيان البنك أن صندوق الاستثمار الأوروبى EIF أطلق منصة استثمارية جديدة بقيمة 40 مليون يورو لدعم الابتكار والبحث العلمى وحماية الملكية الفكرية فى سلوفينيا وكرواتيا العام الماضى بالتعاون مع SID Banka فى سلوفينيا و HBOR فى كرواتيا من أجل تحسين استخدام وتسويق مشاريع البحث والإنجازات العلمية وتعزيز القدرة التنافسية طويلة الأجل لاقتصاد سلوفينيا وكرواتيا.

كما شارك البنك فى تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفنى وبناء القدرات لحكومة سلوفينيا والقطاعين العام والخاص فى 13 مهمة نشطة فى سلوفينيا مما ساهم فى جذب استثمارات تزيد على 5.2 مليار يورو فى 2021 معظمها فى مجالات المناخ والبيئة وكفاءة الطاقة والبنية التحتية والتنمية الحضرية المستدامة والزراعة.