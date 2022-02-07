بعد نزوح 48 ألف بسبب إعصار "باتسيراي" رئيس مدغشقر يزور المناطق المنكوبة

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لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم، فيما نزح نحو 48 ألف آخرين عن منازلهم إثر الإعصار القمعي المعروف بـ "باتسيراي" الذي ضرب بشدة مدغشقر خلا وقت متأخر، مساء السبت.

وقالت السلطات- حسبما نقل تليفزيون "فرانس 24" في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية، الأحد- أنه ربما ضعفت قوة الإعصار، لكن لم يكن ذلك إلا بعد أن ألحق أضرارًا على مدغشقر، محذرة من مغبة حدوث فيضانات واسعة النطاق في وقت لاحق.

وأشارت القناة إلى أنه لا يزال هناك بعض الأشخاص العالقين داخل منازلهم بسبب ارتفاع منسوب المياه بالخارج أو تحت حطام منازلهم، كما أنه لا تزال وحدة مكونة من 20 فردا من الجيش تجري بعض عمليات الإنقاذ في الوقت الحالي بمدينة "مانانجاري" المتضررة من الإعصار.

ومن المتوقع زيارة رئيس جمهورية مدغشقر، أندريه راجولينا، للمنطقة بالطائرة، اليوم الإثنين، مقدمًا مخزونا من الطعام والتبرعات.

وكان الإعصار قد وصل إلى اليابسة شرقي الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، ليلة أمس السبت، وانخفضت سرعة الرياح إلى نصف قوتها، إلا أنه لا يزال من المتوقع سقوط أمطار سينجم عنها حدوث فيضانات في جميع أنحاء البلاد التي مازالت تتعافي من آثار إعصار آخر مميت وقع قبل أسبوعين.