وذكر البيت الأبيض - في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن الرئيسين أكدا ، خلال المكالمة الهاتفية ، دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، واتفقا على استمرا تواصل التنسيق الدبلوماسي والاتصالات مع الحلفاء والشركاء، بما في ذلك أوكرانيا.

وكان الرئيسان الأمريكي والفرنسي قد تعهدا، يوم الأربعاء الماضي، بتنسيق ردّيهما على الحشود العسكرية الروسية عند الحدود الأوكرانية، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

كما استعرض الرئيسان "التنسيق المستمر بينهما على صعيدي الدبلوماسية والاستعداد لفرض تكاليف اقتصادية تكون سريعة وقاسية على روسيا في حال غزوها أوكرانيا".