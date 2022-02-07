انخفاض المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز بالسـوق الأمريكي لـ 3.76 دولار

كتبت - مروة الغول

انخفض المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنـري بالسـوق الأمريكي خلال شهر ديسمبر 2021 إلى 3.76 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية يناير 2022.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك "،إلى ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسـيل فـي اليـابـان خـلال شهر نوفمبر 2021 بمقدار 2.6 دولار لكل مليـون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 14.25 دولار لكل مليـون وحدة حرارية بريطانية

وأضاف التقرير، ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 2.52 دولار لكل مليـون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 15.37 دولار لكل مليـون وحدة حرارية بريطانية

وتابع التقرير، ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 4.83 دولار لكل مليـون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 17.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وذكر التقرير، أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين بلغت حوالي 3.553 مليون طن خلال شهر نوفمبر 2021 ، مستأثرة بحصة 21.4 % من الإجمالي .