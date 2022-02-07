السلطات الأمريكية تحدث "نشرة الإرهاب".. ومسئول: نركز على تأمين الأقليات

كتبت: نهال أبو السعود

أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أحد تحديثاتها على نشرتها الاستشارية حول الإرهاب يوم الإثنين، في أعقاب حادث احتجاز الرهائن الأخير في كنيس يهودي في تكساس، والتهديدات بالقنابل في جامعات السود التاريخية في جميع أنحاء البلاد.

وفقا لصحيفة ذا هيل، تحذر نشرة النظام الاستشاري للإرهاب الوطني مرة أخرى من الدور الذي تلعبه المعلومات المضللة في تحفيز المتطرفين المحليين، لكن مسؤولا كبيرا في وزارة الأمن الداخلي قال إن التحديث يتضمن "أعلى درجة من الخصوصية" مع التأكيد على الاهتمام باستهداف الأقليات الدينية والعرقية.

وقال مسؤول آخر في أنواع التكتيكات المطلوبة: "إننا نشهد مستوى أكبر من الخصوصية فيما يتعلق بالدعوة إلى ارتكاب أعمال عنف أو أعمال عنف مستهدفة ضد عناصر معينة من مجتمعنا لتشمل المؤسسات الدينية ومؤسسات التعليم العالي"

وقال المسؤول: "إنهم يدعون الناس إلى إطلاق النار الجماعي ، واستخدام المركبات ، وهجمات السكاكين ، و [تقديم] قدر أكبر من التحديد في أنواع الأهداف التي يحثون الناس على استهدافها".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك ، بعد الأحداث التي وقعت في كوليفيل ، تكساس ، لاحظنا أيضًا زيادة في المكالمات من قبل هذه المنظمات نفسها للمتابعين لتكرار ما حدث".

كان المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه، يشير إلى ما حدث للرهائن في يناير حيث احتجز رجل أربعة افراد لساعات داخل كنيس يهودي في ولاية تكساس.

وقال مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي إن الحدث أثار منذ ذلك الحين ثرثرة بين المتعصبين للبيض و "قادة الفكر في جميع أنحاء العالم الذين يميلون إلى دعم عمليات داعش والقاعدة ، مشيرًا في الواقع إلى كوليفيل كمثال لأنواع الأنشطة التي يقوم بها اللاعبون المنفردون أو غيرهم"

قال مسؤولو وزارة الأمن الداخلي إنهم لم يروا حتى الآن مثل هذه الإشارات الصريحة إلى التهديدات بالقنابل في الكليات والجامعات التاريخية للسود ، حيث قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه اعتقل ستة استخدموا أساليب معقدة لمحاولة إخفاء هوياتهم.

قال أحد المسؤولين: "اسمحوا لي أن أحاول تقليدها هذه بيئة تهديد حيث يميل الناس إلى النظر إلى ما حدث في الماضي. إنهم ينظرون إلى ردود أفعال الأنشطة التي تم اتخاذها سواء كانت إطلاق نار أو تهديدات بالقنابل".