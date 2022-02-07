وقال شي - في رسالته - إن الملكة إليزابيث الثانية تهتم منذ فترة طويلة بالصداقة البريطانية الصينية وتدعمها، وهي شاهدة على تنمية العلاقات الثنائية وتدعم هذه العملية.

وفي إشارة إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مستوى السفراء، أعرب شي عن أمله في أن يغتنم الجانبان هذه الفرصة لتعميق الصداقة والثقة المتبادلة، وتوسيع التبادلات والتعاون، والعمل معا لتعزيز التضامن الدولي، بحسب وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.

وأضاف أنه من خلال القيام بذلك، سيصبح من الممكن تحقيق منافع للبلدين وشعبيهما، وتقديم مساهمات جديدة لمساعدة المجتمع الدولي على مواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار والتنمية في العالم.