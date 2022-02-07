الحزن يخيم على وجوه أهالى قرية محمد صلاح عقب خسارة اللقب الأفريقى.. فيديو

الغربية - مصطفى عادل

سيطرت حالة من الحزن على وجوه أهالى قرية محمد صلاح وخاصة خال اللاعب الذين تابع المباراة مع الأهالى ، عقب خسارة المنتخب المصرى النهائي الأفريقي أمام نظيره السنغالى ، بركلات الترجيح بـ 4 ركلات مقابل ركلتين .

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل التحية والتقدير للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عالٍ في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال".

وأضاف الرئيس السيسى: "ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتمونه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله ".