التعليم تدرس إمكانية إقامة مدارس مصرية إيطالية وترجمة المناهج للايطالية

محمود طه حسين

ناقشت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التوسع فى مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتدريب المعلمين، وتعزيز تدريس اللغة الإيطالية كلغة ثانية في المدارس المصرية، فضلًا عن دراسة إمكانية إقامة مدارس مصرية إيطالية، وترجمة المناهج الجديدة ضمن نظام التعليم الجديد إلى الإيطالية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس، مايكل كارون، سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث تعزيز الجهود المشتركة في مجال تطوير التعليم قبل الجامعى، والاستفادة من الخبرات الإيطالية في تطوير التعليم الفنى وتحقيق التنمية المستدامة.



وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أكد أن مصر وإيطاليا يربطهما تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية، مؤكدًا الحرص على التعاون المثمر والتنسيق المستمر مع الجانب الإيطالي فى مجال تطوير التعليم، معربا، عن تقديره لثقة الجانب الإيطالي في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لما له من دور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة وتأهيل الشباب لسوق العمل.



ومن جانبه، أعرب سفير إيطاليا بالقاهرة، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بما تم إنجازه من مشروعات مشتركة بين الجانبين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أواصر الصلة مع مصر ودعم الحكومة المصرية حيث إنها أحد أهم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط.





