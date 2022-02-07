التدريب الإلزامى للأطباء: دفعة 2020 أدوا اختبار الحصول على ترخيص مزاولة المهنة

كتب ــ وليد عبد السلام

عقدت الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وبالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، وبنك المعرفة المصري اليوم، الامتحان القومي المؤهل للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للأطباء ( دفعة 2020 ) .

وقال الدكتور أحمد محمد عثمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، إن إجراءات الامتحان تمت بكل سهولة ويُسر، ولم تحدث أي معوقات خلال أداء أبنائنا الأطباء للامتحان، الذى استغرق ثلاث ساعات ونتيجة الامتحان تظهر فورياً لجميع المُتقدمين، وكذلك يتم التصحيح إلكترونياً ودون تدخل العامل البشرى.

وتشكلت الغرفة المركزية لإدارة الإمتحان ومتابعته، الذي تم عقده أونلاين عبر الموقع الإلكتروني المُخصص لذلك، بحضور فرق العمل من الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، واللجنة العليا للامتحان بالهيئة، وفرق العمل بقطاع التدريب بوزارة الصحة المصرية، وبنك المعرفة المصري، وكذا لفيف من عمداء كليات الطب بالجامعات المصرية والأكاديمية الطبية العسكرية، حيث بلغ عدد المُسجلين (11016 طبيبا) وعدد المُشاركين (10826 طبيبا) من 24 كلية بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والوافدين - ووصلت ( نسبة النجاح ) من المُتقدمين إلى (82.9 %).

وقال رئيس الهيئة، إنه سوف يتم عقد امتحان آخر للطلاب الذين لم يُوفقوا بالامتحان الأول بتاريخ 28 فبراير الجاري ، متمنياً لجميع الأطباء المُتقدمين دوام التفوق والنجاح لخدمة مصرنا الحبيبة.