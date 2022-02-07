الانتهاء من رصف شارع طارق بن زياد بالإنترلوك وتحرير 43 مخالفة تموينية بمطاى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينه مطاى شمال المنيا، تنفيذ أعمال الرصف بشارع طارق بن زياد بطول 150 متر والموازي لشارع الثورة ببلاط انتر لوك ، وذلك في إطار تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة.

جاء ذلك خلال بحضور سعيد محمد نائب المركز ومدير الطرق ، لمتابعة أعمال الرصف بعدد من الشوارع بمركز مطاى، وأكد رئيس المركز بالإسراع في إنجاز أعمال الرصف لعودة الحركة المرورية لطبيعتها وتيسيرا على المواطنين، وأكد على الرفع والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف، مع التأكد من المواصفات الفنية لأعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة.

ومن ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لمركز مدينة مطاى بالتعاون مع إدارة تموين مطاي بحمله تموينية مكبرة علي المخابز البلدية بمطاي بالتعاون مع الرقابه التموينية والصحة و بالاشتراك مع مباحث التموين وذلك بإشراف على الكيال نائب رئيس المركز وأسفرت الحملة عن تحرير 43 مخالفة تموينية للمخابز البلدية بنطاق مركز مطاي عبارة عن 13 محضر نقص وزن و17 محضر نظافة و6 محضر عدم إعلان عن أسعار و3 محاضر مواصفات و4 محاضر عدم صرف بون بإجمالي 43 محضر تمويني للمخابز وأكد رئيس المركز على مواصلة هذه الحملات التفتيشية على المحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين .