وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة: ففى المجر، سجلت السلطات الصحية 33 ألفا و716 إصابة جديدة إلى جانب 234 حالة وفاة، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليون و650 ألفا و562 حالة، فيما بلغت الوفيات 41 ألفا و975 حالة.

في باكستان، سجلت السلطات الصحية 3338 إصابة جديدة و38 حالة وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و463 ألفا و111 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 29 ألفا و516 حالة.

وفي أستراليا، تم تسجيل 21 ألفا و155 إصابة جديدة و42 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة الحالية إلى مليونين و750 ألفا و562 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 4243 حالة.

وفي تايلاند، سجلت السلطات الصحية 10 آلاف و470 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات الإصابة مليونين و507 آلاف و 471 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 22 ألفا و306 حالات وفاة.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 106 آلاف و 419 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4636 حالة.

وفي نيوزيلندا، سجلت السلطات الصحية، 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 17 ألفا و988 حالة ، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 53 حالة.



وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2181 حالة إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، و42 حالة وفاة ناجمة عنه؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 995 ألفا و436 حالة.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 ألفا و378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و115 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و307 آلاف و437 حالة، والوفيات إلى 101 ألف و392 حالة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و681 ألفا و92 حالة منذ بداية الجائحة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3653 حالة إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و274 ألفا و607 حالات إصابة، كما تم تسجيل 9927 حالة شفاء في آخر 24 ساعة؛ ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و166 ألفا و908 حالات، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و234 حالة إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة؛ ما يرفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 5 ملايين و151 ألفا و525 حالة، كما تم تسجيل 129 حالة وفاة مرتبطة به؛ ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 309 آلاف و546 حالة.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألفا و235 إصابة جديدة و34 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و325 ألفا و838 حالة والوفيات إلى 15 ألفا و246 حالة.

وفي التشيك، سجلت السلطات الصحية 9060 إصابة جديدة و10 وفيات، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 إلى 3 ملايين و243 ألفا و698 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 37 ألفا و478 حالة.



وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1631 إصابة جديدة و11 حالة وفاة، ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض حتى الآن إلى 391 ألفا و588 حالة، وتبلغ الوفيات 8 آلاف و97 حالة وفاة.

وسجلت الفلبين 6835 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة مرتبطة به؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 3 ملايين و616 ألفا و387 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 54 ألفا و538 حالة.

وفي استونيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4 آلاف و621 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية و6 حالات وفاة؛ وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 385 ألفا و567 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات ألفين و65 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6 آلاف و463 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، فضلا عن 11 حالة وفاة؛ وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 756 ألفا و206 حالات، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و999 حالة.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 637 حالة إصابة جديدة، فضلا عن 8 حالات وفاة، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 166 ألفا و924 حالة، وتبلغ الوفيات 7 آلاف و442 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 9 آلاف و965 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى 15 حالة وفاة.

وذكر المركز ـ بحسب صحيفة "ذا سلوفاك سبكتاتور" ـ أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و127 ألفا و20 حالة، ويبلغ عدد الوفيات حتى الآن 17 ألفا و973 حالة.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و512 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و15 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة بكوفيد - 19 إلى 799 ألفا و955 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و990 حالة.



وفي تايوان، سجلت السلطات الصحية، 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 19 ألفا و192 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 851 حالة.

وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية، 27 ألفا و299 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات الإصابة، مليونين و84 ألفا و 277 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 14 ألفا و246 حالة.

وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 253 ألفا و727 حالة والوفيات إلى 313 حالة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألفا و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و925 ألفا و254 حالة.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 103 إصابات بفيروس كورونا وصفر وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 121 ألفا و881 حالة والوفيات إلى 3015 حالة.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 ألفا و958 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و418 ألفا و779 حالة، والوفيات إلى 60 ألفا و723 حالة.

وفي فنلندا، سجلت السلطات الصحية، 19 ألفا و898 حالة إصابة جديدة و37 حالة وفاة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 534 ألفا و790 حالة والوفيات إلى 2095 حالة.

وفي إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 26 ألفا و121 حالة إصابة و82 حالة وفاة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و542 ألفا و601 إصابة والوفيات إلى 144 ألفا و 636 وفاة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 16 ألفا و815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و100 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و358 ألفا و786 حالة والوفيات إلى 38 ألفا و424 حالة.

وفي جزر المالديف، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 150 ألفا و337 حالة والوفيات إلى 382 حالة.