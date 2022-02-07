أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى القارة، بلغ 10 ملايين و976 ألفًا و143 حالة إصابة، بالإضافة إلى تسجيل 241 ألفًا و131 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.
وأوضحت المراكز - فى أحدث إحصائيات صادرة اليوم الاثنين، أنه تم إعطاء أكثر من 215 مليونًا و479 ألفًا و398 لقاحًا في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافى 9 ملايين و917 ألفًا و757 حالة، ويوجد فى جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.
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