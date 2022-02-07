وأوضحت المراكز - فى أحدث إحصائيات صادرة اليوم الاثنين، أنه تم إعطاء أكثر من 215 مليونًا و479 ألفًا و398 لقاحًا في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافى 9 ملايين و917 ألفًا و757 حالة، ويوجد فى جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.