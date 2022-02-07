احتجاجات ضخمة فى البرازيل ضد العنصرية بعد مقتل لاجئ كونغولى.. صور وفيديو

فاطمة شوقى

خرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع فى المدن الرئيسية فى البرازيل للتنديد بالعنف العنصرى فى البلاد، بعد مقتل لاجئ كونغولى فى 24 يناير فى بارا دا تيجوكا، وهو حى فى ريو دى جانيرو معروف بمجمعاته السكنية الفاخرة والتسوق، وفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية.

اجتجاجات فى البرازيل

وأثار مقتل الشاب، الذى وصل إلى بلد بأمريكا اللاتينية منذ 13 عامًا وعمل فى حانة على الشاطئ، موجة من السخط على شبكات التواصل الاجتماعى، حيث تتضاعف الإدانات بارتكاب الجريمة تحت اسم # JustiçaPorMoise ( العدالة لموس).

No Rio de Janeiro, o ato por justiça à Moïse foi marcado pela presença de, pelo menos, 5 mil pessoas, na Barra da Tijuca. #JustiçaPorMoise



📸Jefferson Barbosa/Perifa Connection pic.twitter.com/5NsjmPkofq — Alma Preta (@Alma_Preta) February 5, 2022

احتجاجات فى البرازيل للمطالبة بالعدالة

فى ريو دى جانيرو، تجمع آلاف الأشخاص فى الحانة حيث تعرض مويس موجينى كاباجامبى، 24 عامًا، للضرب حتى الموت.

وكان من بين المتظاهرين أقارب الشباب الكونغوليين والمجتمعات الكونغولية والزعماء الدينيين والحركات السياسية والبرلمانيين السود والجماعات والمنظمات الاجتماعية.

وسار المتظاهرون، وهم يحملون ملصقات عليها وجه الشاب، فى مسيرة سلمية ضد العنصرية وكراهية الأجانب، بينما رقصت مجموعة من المهاجرين الكونغوليين وغنوا الأغانى خلال الاحتجاج الذى انضم إليه أقارب من كاباغامبى وأعضاء من المجتمع الكونغولى وقادة دينيون وبرلمانيون سود. وممثلى الحركات السياسية والتجمعات والمنظمات الاجتماعية.

وأعلن عمدة المدينة، إدواردو بايس،أن المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة سيكرس لذكرى كاباجامبى وللثقافة الكونغولية. وقال أيضًا إنه سيقدم لعائلته إدارة الحانة التى يعمل فيها الشاب.

وندد النشطاء مرارا بـ "تطبيع موت السود"، وكثير منهم على يد الشرطة. وأبدى بعض المتظاهرين، وهم يهتفون "بولسونارو"، رفضهم لرئيس البلاد المعروف بتعليقاته المتحيزة عن السود والسكان الأصليين.

احتجاجات فى البرازيل

وفقًا للناشط ويسلي تيكسيرا، من تحالف حقوق السود، فإن البرازيل "تدفع" اللاجئين إلى الضعف، ولهذا السبب يطالب السلطات بزيادة الاستثمار فى السياسات العامة التى تهدف إلى مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب، وخاصة ضد المهاجرين السود.



مظاهرات ضد العنصرية فى البرازيل

انتشرت أعمال الاحتجاج فى جميع أنحاء البلاد. فى ساو باولو، تركز المتظاهرون فى شارع باوليستا، بينما فى برازيليا، العاصمة، فعلوا ذلك أمام قصر إيتاماراتى، فى ساحة الوزارات. وجالت مسيرات أخرى ريسيفى وبيلو هوريزونتى وبورتو أليغرى من بين مدن أخرى.