اجتماع أمريكى يابانى كورى فى "هاواى" لمناقشة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووى

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين ، أن السفير الأمريكي سيسافر إلى هونولولو لعقد الاجتماع .. موضحة أن الاجتماع الوزاري الثلاثي يوم 12 فبراير سيشارك به أيضا المدير العام لشؤون آسيا والأوقيانوس بوزارة الخارجية اليابانية تاكيهيرو فوناكوشي والممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية نوه كو دوك، حيث تعتزم الولايات المتحدة تجديد التزامها بالأمن الإقليمي والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

ومن المقرر أن يتطرق المسؤولون من الدول الثلاث خلال اجتماعهم إلى التأكيد على أهمية التعاون الثلاثي.