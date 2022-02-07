أوكرانيا تحذر من التوقعات السلبية بشأن مزاعم حول خطط روسيا لشن هجوم عليها

أ ش أ

حذر وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا من تصديق التوقعات السلبية بشأن مزاعم حول خطط روسيا لشن هجوم على أوكرانيا لكنه أكد أن بلاده مستعدة لأي تطورات.

وكتب على حسابه على تويتر "لا تصدق التوقعات المروعة.. تبحث عواصم مختلفة في سيناريوهات مختلفة لكن أوكرانيا مستعدة لأي تطورات"، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لشبكة إن بي سي في وقت سابق إن التصعيد ضد أوكرانيا قد يحدث في أي لحظة.

وتردد وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية مؤخرا صدى المزاعم حول هجوم روسي محتمل على أوكرانيا.

وندد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في وقت سابق بهذه التصريحات ووصفها بأنها "فارغة ولا أساس لها من الصحة" وهدفها إثارة التوترات.

وشدد على أن روسيا لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنه لم يستبعد الاستفزازات المحتملة لتبرير التصريحات المعنية، وحذر من أن محاولات استخدام القوة لتسوية الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا ستكون لها عواقب وخيمة.