اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 فبراير 2022 05:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أم محمد السورية بتعمل أحلى حلويات وأبهرت أهل الزقازيق بطعمها.. لايف

الإثنين، 07 فبراير 2022 04:45 م
أم محمد السورية بتعمل أحلى حلويات وأبهرت أهل الزقازيق بطعمها.. لايف حلويات
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا، يرصد نموذجا لسيدة من سوريا، اشتهرت ببيع الحلويات الشرقية والسورية المعروفة.

خلال البث المباشر ، أكدت الحاجة أم محمد 62 سنة، أنها تعيش في مصر منذ 7 سنوات، وعملت بالعديد من الحرف آخرها بيع الحلويات، التي يعاونها مجموعة من السيدات اللاتي يقمن بإعداد الحلويات والتسوية والتغليف، ثم تتوجه ببيعها، واستقر مكانها بميدان اسفنكس ناحية محطة الزقازيق .

وأكدت أن الأسعار جميعها في متناول الجميع وبسعر التكلفة ، وأنها تتواجد في مكانها يوميا من بعد الظهر حتى نفاذ الكمية المعروضة ، كما قدمت السيدة المسنة نصحية لكل سيدة ورجل ، أن العمل في أي مهنة مهما كانت بسيطة ، هي أشرف كثيرا من العوز  .

 

الحلويات
الحلويات

 

أم محمد
أم محمد

 

 

حلويات
حلويات

الشرقية

ام محمد السورية

بيع حلويات

اخبار الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة