أم محمد السورية بتعمل أحلى حلويات وأبهرت أهل الزقازيق بطعمها.. لايف

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا، يرصد نموذجا لسيدة من سوريا، اشتهرت ببيع الحلويات الشرقية والسورية المعروفة.

خلال البث المباشر ، أكدت الحاجة أم محمد 62 سنة، أنها تعيش في مصر منذ 7 سنوات، وعملت بالعديد من الحرف آخرها بيع الحلويات، التي يعاونها مجموعة من السيدات اللاتي يقمن بإعداد الحلويات والتسوية والتغليف، ثم تتوجه ببيعها، واستقر مكانها بميدان اسفنكس ناحية محطة الزقازيق .

وأكدت أن الأسعار جميعها في متناول الجميع وبسعر التكلفة ، وأنها تتواجد في مكانها يوميا من بعد الظهر حتى نفاذ الكمية المعروضة ، كما قدمت السيدة المسنة نصحية لكل سيدة ورجل ، أن العمل في أي مهنة مهما كانت بسيطة ، هي أشرف كثيرا من العوز .



الحلويات



أم محمد