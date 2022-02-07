أسوشيتدبرس: الكونجرس يرغب فى الإطلاع على ما تعرفه إيفانكا عن أحداث 6 يناير

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن لجنة مجلس النواب المعنية بالتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس تريد أن تعرف ما سمعت وشاهدت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى فى هذا الوقت دونالد ترامب ومستشارته، أثناء وقوع أحداث اقتحام الكابيتول، مع سعى اللجنة لاستكشاف دور الرئيس السابق فى إشعال أحداث الشغب التى اندلعت فى مبنى الكونجرس فى 6 يناير 2021.

وأشارت الوكالة إلى أن ترامب كان فى المكتب البيضاوى مع إيفانكا ومستشار الأمن القومى لنائب الرئيس فى صباح يوم السادس من يناير عندما قام بمحاولة أخرى للضغط على مايك بنس.

وأخبر ترامب مجددا بنس بأن أمامه واجب يقوم به، وهو رفض أصوات المجمع الانتخابى التى ستؤكد بشكل رسمى فوز الرئيس جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى عام 2020، وهو الأمر الذى لا يملك نائب الرئيس سلطة القيام به حيث أن دوره احتفالى فى الكونجرس فى هذا اليوم.

وقتها، وبحسب شهادة تم تقديمها للكونجرس، قال ترامب لبنس ليس لديك الشجاعة لاتخاذ قرار صعب، وذلك بعدما رفض بنس الطلب. وعندما انتهت المكالمة، تحولت إيفانكا إلى الجنرال المتقاعد كيق كيلوج وقال إن مايك بنس رجل صالح، ليرد كيلوج: هو كذلك بالفعل.

وقال أحد مساعدى لجنة التحقيق فى أحداث 6 يناير إنهم يأملون أن تلتزم إيفانكا قرببا بوقت لتلتقى بهم.

وطوال فترة وجودها فى البيت الأبيض، عرفت إيفانكا بانها صوت نادر يمكنه أن يصل لوالدها وتبعده عن اتخاذ القرارات السيئة، على الرغم من أنها لم تنجح دائما. وابتعدت إيفانكا عن الأضواء بشدة منذ مغادرة والدها للمنصب ونأت بنفسه عنه وعن السياسة منذ انتقالها إلى فلوريدا.