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أستاذ اقتصاد: التبادل التجارى بين مصر وجيبوتى وصل 85 مليون دولار فى 2021

الإثنين، 07 فبراير 2022 06:49 م
أستاذ اقتصاد: التبادل التجارى بين مصر وجيبوتى وصل 85 مليون دولار فى 2021 جيبوتى
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن التفاهمات كثيرة بين مصر وجيبوتى في العديد من الملفات باعتبار أن الدولتين أعضاء في الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وبعض التكتلات الاقتصادية الأفريقية الإقليمية .

وأضاف أستاذ الاقتصاد، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وجيبوتى خلال الـ 6 سنوات الماضية شهد طفرة كبيرة، حيث وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2017 إلى 37 مليون دولار، ثم زاد إلى 49 مليون دولار في العام الذى يليه.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين سجل خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 حوالى 85 مليون دولار، مؤكدا أن افتتاح أحد فروع بنك مصر داخل جيبوتى من أهم الأسباب الرئيسية التي نعول عليها كثيرا لتعميق العلاقات الاقتصادية بشكل كبير، حيث إن عدم وجود البنوك بشكل كاف داخل الدول الأفريقية كان من العوامل الرئيسية التي عطلت كثيرا من زيادة حجم التبادل التجارى ومن معدلات الاستثمارات المتبادلة بين البلدين .

 


مصر

جيبوتى

محمود عنبر

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