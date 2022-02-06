6 تحذيرات لمستخدمي المحمول أبرزها استغلال خطك في الاحتيال

كتبت هبة السيد

عند شرائك لخط محمول مسجل برقمك القومي فقد أصبحت مسئولًا عن المكالمات التي تتم من خلاله والمعاملات التي تتم باستخدامه، فاحرص على الحفاظ على خطوط تليفونك المحمول لأسباب كثيرة منها:

1- مع انتشار الخدمات الحكومية الإلكترونية، أصبحت خطوط المحمول مرتبطة بخدمات حكومية كبطاقات التموين واستخراج شهادات الحالة المدنية ورخص المرور وغير ذلك.

2- مع تنوع وانتشار وسائل الدفع الإلكتروني، خطوط التليفون المحمول أصبحت مرتبطة بمحافظ مالية إلكترونية وبطاقات بنكية، لذلك كن حذرًا بخصوص أرقامك السرية وأرقام حساباتك ولا تبلغ بها أي شخص حتى لو كان موظفًا بأحد جهات تقديم الخدمات.

3- كن حذرًا في كافة اتصالاتك الإلكترونية، فكر قبل أن تضغط على أي رابط إلكتروني، وعند استقبالك لأي بريد إلكتروني لا تبادر بفتح أي رابط بداخله قبل التأكد من عدم احتوائه على أي فيروسات تتسبب في اختراق تليفونك.

4- إذا تركت خط محمول مسجل باسمك لشخص ما، فقد يستخدم خطك المحمول في إجراء مكالمات يعاقب عليها القانون كالمعاكسات والاحتيال.

5- لهذه الأسباب وغيرها لا تترك أي خط محمول باسمك لأي شخص لا تثق به.

6- احرص دائمًا على تحديث بيانات خطوط التليفون المحمول المسجلة باسمك من خلال التواصل مع شركتك، حتى تكون على علم بعدد وأرقام الخطوط المسجلة باسمك لدى كل شركة.

يذكر أن عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر بلغوا 101.34 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر عام 2021 مقابل 95.89 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو سنوي 5.68%، ومقارنة مع 101.02 مليون مشترك في نهاية سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهري 0.32%، وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول 98.04% خلال شهر أكتوبر من عام 2021، مقابل 94.47% خلال الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة نمو سنوي 3.57%، ومقارنةً مع 97.87% خلال شهر سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهري 0.17%.