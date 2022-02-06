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5 رحلات خاصة لمصر للطيران تنطلق إلى الكاميرون لنقل مشجعي المنتخب.. صور

الأحد، 06 فبراير 2022 09:43 ص
5 رحلات خاصة لمصر للطيران تنطلق إلى الكاميرون لنقل مشجعي المنتخب.. صور منتخب مصر
كتبت رحاب نبيل

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انطلقت من مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، 5 رحلات خاصة لشركة مصر للطيران لنقل مشجعي المنتخب الوطني إلي الكاميرون ، وذلك لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مشاركته في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال في بطولة كأس أمم أفريقيا والتى تقام اليوم الأحد.
 
ونظمت مصر للطيران الرحلات إلي مطار "ياوندي" بالكاميرون لنقل حوالي 1400 راكب، وذلك بأحدث طائرات الشركة من طرازات بوينج دريملاينر B787-9 التي تتسع لعدد 309 ركاب وبوينج B777-300 التي تتسع لعدد 346 راكبا وبوينج B737-800 التي تتسع لعدد 150 راكبا.
 
وكانت الشركة الوطنية قد سيرت 7 رحلات  سابقة الي الكاميرون لنقل عدد من المشجعين المصريين لمساندة المنتخب الوطني خلال مشواره فى البطولة الإفريقية.
 
 
رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(1)
رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(1)

رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(2)
رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(2)

رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(3)
رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(3)

رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(4)
رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(4)

رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(5)
رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(5)

رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(6)
رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(6)

رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(7)
رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(7)

رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(20)
رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(20)

رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب
رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب

رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(8)
رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(8)

رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(9)
رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(9)

رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(10)
رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(10)

رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(11)
رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(11)

رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(12)
رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(12)

رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(13)
رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(13)

رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(14)
رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(14)

رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(15)
رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(15)

رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(16)
رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(16)

رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(17)
رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(17)

رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(18)
رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(18)

رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(19)
رحلات-خاصة-لمصر-للطيران-تنطلق-إلى-الكاميرون-لنقل-مشجعي-المنتخب-(19)
 

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مصر والسنغال

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المنتخب الوطني

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