اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 فبراير 2022 02:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

30 إلى 40 % تخفيضات الملابس الشتوي في الأوكازيون هذا الموسم

الأحد، 06 فبراير 2022 12:00 ص
30 إلى 40 % تخفيضات الملابس الشتوي في الأوكازيون هذا الموسم محمد نور الدين عضو شعبة الملابس الجاهزة
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد نورالدين عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن الأوكازيون الشتوى هذا العام يعتبر فرصة جيدة لتصفية الشتوي، خاصة أن انطلاق موسم التخفيضات يأتى بالتزامن مع إجازة منتصف العام، الأمر الذى يبشر بموسم متميز، مشيراً إلى أن التخفيضات قد تتراوح بين 30 إلى 40 %.

وأضاف "نور" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الموسم الشتوى هذا العام شهد بداية جيدة خلال ديسمبر الماضى لكن حدث بعض التراجع فى المبيع خلال يناير، وإجمالاً يمكن وصف الموسم بأنه "جيد" حتى الآن، ومع بدء تخفيضات الأوكازيون الشتوى 7 فبراير 2022 قد نشهد رواج حقيقى فى المبيعات.

وأشار عضو شعبة الملابس، أنه لا يمكن الحكم على وضع القدرة الشرائية فى ظل ترقب انطلاق الاوكازيون، لكن الموسم ليس سيئ، وهناك معروض كبير يكفى الطلب فى الأسواق، الأمر الذى يجعل من الموسم الحالى فرصة مناسبة أمام المستهلكين.

وأوضح "نور"، أن الغرض من الاوكازيون هو تصفية الشتوى لبدء الموسم الصيفى بصورة ملائمة، والتخفيضات ليست بغرض عملية إعادة تدوير رأس المال كما يعتقد البعض، ولكن هو "تصفية" عبر تخفيضات حقيقية يستفيد منها المستهلك النهائي.


شعبة الملابس

الملابس الجاهزة

شعبة الملابس الجاهزة

محمد نور عضو شعبة الملابس

صناعة الملابس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير تحديث الصناعة: 85% نسبة صادرات الملابس الجاهزة المصرية

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 03:33 م

شعبة الملابس الجاهزة: نعول على "الأوكازيون" الشتوى لتحريك المبيعات الراكدة

الأربعاء، 26 يناير 2022 01:00 ص

10 معلومات عن نشاط صادرات الملابس الجاهزة المصرية خلال 2021

الإثنين، 24 يناير 2022 04:00 ص

وفاة زوجة الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة فى اتحاد الصناعات

الأحد، 23 يناير 2022 10:19 ص

المجلس التصديرى: صادرات الملابس الجاهزة تحقق قفزة تاريخية فى 2021

السبت، 22 يناير 2022 10:03 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة