اليوم السابع
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150 مركز شباب وناد يستقبلون اليوم أهالي كفر الشيخ لمتابعة مباراة مصر والسنغال

الأحد، 06 فبراير 2022 02:14 ص
150 مركز شباب وناد يستقبلون اليوم أهالي كفر الشيخ لمتابعة مباراة مصر والسنغال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضىة بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن مراكز الشباب بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ والنوادي، ستفتح أبوابها مساء اليوم الأحد، لاستقبال أهالي المحافظة ومتابعة مباراة مصر والسنغال، وسط دعوات بفوز منتخبنا الوطني بكأس الأمم الأفريقية.
 
وأضافت عزت، أنه وجه كل المسئولين عن مراكز الشباب والنوادي لفتح أبوابها لمتابعة مباراة مصر والسنغال، ووضع شاشات في الأندية، تيسيراً على أهالي المحافظة لمتابعة المباراة بسهولة.
 
الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضىة بكفر الشيخ
الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضىة بكفر الشيخ

 


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السنغال

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محمد صلاح

مراكز شباب

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