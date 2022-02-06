اليوم السابع
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وزير خارجية فرنسا يجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الإيطالى

الأحد، 06 فبراير 2022 06:00 ص
وزير خارجية فرنسا يجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الإيطالى وزير خارجية فرنسا
كتب أحمد علوى

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 بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو، هاتفيا، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان التطورات الأخيرة على الحدود الروسية الأوكرانية.
 
وذكرت وزارة الخارجية الايطالية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"، السبت - أن دي مايو أجرى مباحثات مطولة ومثمرة مع لودريان، وأكدا دعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها الكاملة، والالتزام بمواصلة مسار الحوار مع روسيا والحفاظ على الجبهة الأوروبية موحدة في تحديد رد مشترك يوظف كردع فعال ومستدام.
 
وأعرب دي مايو عن أمله في رد إيجابي من جانب موسكو على استعداد الحلفاء لبدء حوار جاد وملموس لحل الأزمة، مؤكدا ضرورة العمل على تجنب دوامة التصعيد التي من شأنها تقليص هوامش السياسة والمبادرة الدبلوماسية.
 

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