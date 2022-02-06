وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصومالى سبل تعزيز التعاون المشترك

كتب : أحمد جمعة

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، في أديس أبابا، مع وزير خارجية الصومال عبد سعيد موسى علي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشار "حافظ" إلى أن وزير الخارجية واصل لقاءاته على هامش المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي، حيث التقى وزير خارجية الصومال؛ للتأكيد على الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين والنظر في سُبُل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.