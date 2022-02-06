والد زيزو يكشف لـ"اليوم السابع" نصائحه لنجم المنتخب قبل النهائى الأفريقى.. لايف

قال الكابتن مصطفى سيد والد احمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر قبل ساعات من مباراة المنتخب فى نهائى أمم أفريقيا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"

إن المنتخب الوطنى سوف يتوج ببطولة أفريقيا، لأننا نستحق ذلك وبإذن الله سوف نحتفل جميعا بالبطولة، وسوف نصعد كاس العالم أيضا على حساب السنغال، خاصة أننا سوف نلعب 3 مباريات مع السنغال بإذن الله سوف نحصل على البطولة ونصعد كاس العالم.

وأضاف منتخب مصر فريق بطل بكل معانى الكلمة لأننا لعبنا كل المنتخبات الكبيرة نيجريا والمغرب كوت ديفوار والسنغال، ونحن نستحق ذلك بالعطاء والإخلاص فى الأداء داخل الملعب.

ولفت نحن الفريق الوحيد الذى مثله 25 لاعبا من 27 لاعبا، مؤكدا إنه قبل وبعد كل مباراة اقول له اللاعب ليس بالكم ولكن بالكيف ولا تنظر ابدا كم من الوقت سوف تلعب ولكن انظر كيف تؤدى فى الوقت الذى ستلعبه

وقال والد زيزو أن مصر مليئة بالمواهب الكبيرة فى كرة القدم، الا اننا لا نمتلك توظيف هذه المواهب بخلاف الدوريات الاوربية.

واضاف والد زيزو أن بداية زيزو كانت من خلال اكاديمية وادى دجلة مشيراً إلى انه ظل يتدرب ويدرس كرة القدم طوال سبع سنوات.

واضاف كابتن مصطفى أن زيزو تعاقد مع نادى ليرس البلجيكى ولعب مع الفريق الثانى لمدة 15 يوم ثم تم تصعيده إلى الفريق الاول وكان له الشرف أن يلعب مع حسام غالى.