والد زيزو نجم المنتخب: أشاهد مباريات زيزو بمفردى بعين الأب والمدرب

المنيا :حسن عبد الغفار

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل محافظة المنيا مع الكابتن مصطفى سيد، والد أحمد سيد زيزو، لاعب منتخب مصر قبل ساعات من مباراة المنتخب في نهائى أمم أفريقيا.

وقال الكابتن مصطفى سيد والد أحمد سيد زيزو إنه يتابع مباريات المنتخب من داخل المنزل بمفرده، مشيراً إلى أنه يتابع المباريات بأكثر من عين فهناك عين الأب وعين المدرب.

وقال والد زيزو إن مصر مليئة بالمواهب الكبيرة في كرة القدم، إلا أننا لا نمتلك توظيف هذه المواهب بخلاف الدوريات الأوروبية.

وأضاف والد زيزو أن بداية زيزو كانت من خلال أكاديمية وادى دجلة، مشيراً إلى أنه ظل يتدرب ويدرس كرة القدم طوال سبع سنوات.

وأضاف كابتن مصطفى أن زيزو تعاقد مع نادى ليرس البلجيكي ولعب مع الفريق الثانى لمدة 15 يوما ثم تم تصعيده إلى الفريق الأول وكان له الشرف أن يلعب مع حسام غالى.