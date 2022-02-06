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والد زيزو نجم المنتخب: أشاهد مباريات زيزو بمفردى بعين الأب والمدرب

الأحد، 06 فبراير 2022 04:11 م
والد زيزو نجم المنتخب: أشاهد مباريات زيزو بمفردى بعين الأب والمدرب زيزو نجم المنتخب
المنيا :حسن عبد الغفار

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل محافظة المنيا مع الكابتن مصطفى سيد، والد أحمد سيد زيزو، لاعب منتخب مصر قبل ساعات من مباراة المنتخب في نهائى أمم أفريقيا.
 
وقال الكابتن مصطفى سيد والد أحمد سيد زيزو إنه يتابع مباريات المنتخب من داخل المنزل بمفرده، مشيراً إلى أنه يتابع المباريات بأكثر من عين فهناك عين الأب وعين المدرب.
 
وقال والد زيزو إن مصر مليئة بالمواهب الكبيرة في كرة القدم، إلا أننا لا نمتلك توظيف هذه المواهب بخلاف الدوريات الأوروبية.
 
 
وأضاف والد زيزو أن بداية زيزو كانت من خلال أكاديمية وادى دجلة، مشيراً إلى أنه ظل يتدرب ويدرس كرة القدم  طوال سبع سنوات.
 
وأضاف كابتن مصطفى أن زيزو تعاقد مع  نادى ليرس البلجيكي ولعب مع الفريق الثانى لمدة 15 يوما ثم تم تصعيده إلى الفريق الأول وكان له الشرف أن يلعب مع حسام غالى.
 

وحرص النجم زيزو، لاعب المنتخب الوطني، على تحفيز نفسه وزملائه استعدادا لمباراة المنتخب مع نظيرة السنغالى، مساء اليوم، في المباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية 2021.

ونشر زيزو عبر حسابه على انستجرام فيديو للهدف الذى أحرزه فى المباراة الأخيرة ضد المنتخب الكاميرونى من ضربة جزاء سددها ببراعة شديدة لتسكن الشباك.

 
زيزو يحفز اللاعبين للمباراة
زيزو يحفز اللاعبين للمباراة

 

حساب زيزو على انستجرام
حساب زيزو على انستجرام

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة إلى ستاد أولمبييه بالعاصمة الكاميرونية ياوندى، الذى يستضيف مباراة منتخب مصر والسنغال فى نهائى بطولة أمم افريقيا.

يقود المباراة تحكيميا الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم الساحة والمساعدين  الاول هو زخارى سويلا من جنوب إفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو ،بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو، وحكام الفار من المغرب بقيادةعادل زوراق بشرى مساعد فار أول وزكريا برنس مساعد فار ثانى.

بدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة، حيث خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية، ليضرب الفراعنة موعداً مع السنغال في المباراة النهائية.

على الجانب الآخر، صعد أسود التيرانجا كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط، بعد الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد، والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود الترانجيا الفوز غينيا الاستوائية بنتيجة 3/1، قبل أن تصعد للنهائى بعد الفوز على بوركينا فاسو فى نصف النهائي بنتيجة 3/1.

 

 


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