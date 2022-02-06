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والدة إمام عاشور: لا أستطيع متابعة مباريات المنتخب وأجلس بغرفتى لقراءة القرآن

الأحد، 06 فبراير 2022 04:39 م
والدة إمام عاشور: لا أستطيع متابعة مباريات المنتخب وأجلس بغرفتى لقراءة القرآن والدة إمام عاشور
الدقهلية شريف الديب

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قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل محافظة الدقهلية من منزل الكابتن إمام عاشور لاعب منتخب مصر قبل ساعات من مباراة المنتخب فى نهائى أمم أفريقيا.

وقالت والدة الكابتن إمام عاشور إنها فخورة كون ابنها أحد لاعبى المنتخب الذين يلعبون باسم المنتخب المصرى، مشيرهً إلى أنها لا تشاهد مباريات الفريق بل تجلس فى غرفتها وتقرأ القرآن الكريم وتنهمر بالبكاء.

 

وقالت والدة إمام عاشور إن والده كان المشجع الأول له، مؤكدة أنها كانت تطالب إمام بالاهتمام بالمذاكرة، مشيراً إلى أنها كانت تأتى معه فى المباريات إلى أن وصل إلى الفريق الأول.

 

وقالت والدة إمام عاشور إنها تلقت اتصالا هاتفيا من إمام فى ساعة متأخرة أمس، مشيرة إلى أن اللاعبين لديهم العزيمة على الفوز، وأنها تتمنى الفوز للمنتخب اليوم وأداء مباراة جيدة.

 

وقال والد إمام عاشور: منتخب مصر رجالة، وتفوق على أكبر الفرق فى أفريقيا خلال هذه البطولة، مشيراً إلى أن منتخب مصر يعد أفضل منتخب فى البطولة.

 

وقال والد إمام عاشور إنه يتصل تليفونيا بنجله لاعب منتخب مصر يومياً خلال تواجده فى الكاميرون.

 

وقال والد إمام عاشور أن أسرة إمام عاشور أسرة كروية وأشقاؤه يمارسون كرة القدم، مؤكداً أن إمام عاشور يمتاز بموهبته منذ الصغر.

 


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