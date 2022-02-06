منتصر النبراوي نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة سينرجي للدعاية والإعلان

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين منتصر النبراوي نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة "سينرجي ليمتد للدعاية والإعلان ".

وكان النبرواى قد شغل العديد من المناصب القيادية فى المجموعة منها رئيس قطاع فى اليوم السابع، ثم نائبا لرئيس شركة pod، ورئيسا لشركة بريزينتيشن سبورتس، ورئيسا لشركة تذكرتى. وحقق العديد من النجاحات المميزة فى تلك الشركات.

وتعتبر سينرجى ليمتد أحد أهم الشركات العاملة فى مجال الدعاية والإعلان فى مصر والعالم العربى وتقوم بتنظيم العديد من الأحداث الكبرى.