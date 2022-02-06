مطار مرسى علم الدولى يستقبل 6 رحلات دولية بينهم رحلتين من أوكرانيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 6 رحلات طيران أغلبها دولية قادمة من عدة مطارات مختلفة، ضمن الـ 51 رحلة طيران، التى من المقرر أن يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى .

وتبين من جداول رحلات الطيران اليوم وصول رحلتين من اوكرانيا ورحلة من المانيا وأخرى من بلجيكا، ورحلة من ايطاليا، وأخرى داخلية تابعة لشركة مصر للطيران .

كانت كشفت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى وصول 51 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول مختلفة، على رأسها الدول الأوربية.

وأكدت جداول رحلات الطيران خلال الأسبوع وصول رحلات من 8 دول أوروبية، من بين 51 رحلة طيران 3 رحلات داخلية، حيث تصل رحلتين من المطارات البلجيكية، و3 رحلات من هولندا، و3 من ايطاليا.

كما تصل من ألمانيا 7 رحلات طيران خلال الأسبوع، و4 رحلات من التشيك، و15 رحلة من بولندا، و12 رحلة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا و3 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران.