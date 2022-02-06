اليوم السابع
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محافظ المنيا يوجه بإعادة تطوير السور وممشى ترعة الابراهيمية

الأحد، 06 فبراير 2022 12:38 م
محافظ المنيا يوجه بإعادة تطوير السور وممشى ترعة الابراهيمية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، طريق مصر أسوان الزراعى داخل مدينة المنيا، حيث تعرض جانب الطريق لحدوث شرخ وانهيار جزئى أسفل السور الخاص به .

أجرى محافظ المنيا، يرافقه اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، أعمال المعاينة على الطبيعة للموقع الذى تعرض للشرخ ، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا والمهندس عبد الحميد البركاوى وكيل وزارة الرى والمهندس محمود رجب مدير مديرية الطرق وعدد من الجهات المعنية .

وجه المحافظ الوحدة المحلية لمدينة المنيا بإعادة تطوير السور وممشى ترعة الإبراهيمية على طريق مصر أسوان بمدينة المنيا، كما وجه بالتنسيق مع مديريتى الرى والطرق، لعمل ستارة حجرية لدعم الرصيف وإيقاف الزراعات بجانبى الطريق، مع إزالة جميع الزراعات بطول الطريق بجميع مراكز المحافظة مع استمرار أعمال تطهير ونظافة الترعة من الحشائش وتطوير وتجميل مدخل المدينة.

وشدد محافظ المنيا على رئيس حى غرب المدينة، بالمتابعة الميدانية ورفع وإزالة أية اشغالات ومخالفات .

 

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