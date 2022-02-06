اليوم السابع
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محافظ القاهرة: الدولة قدمت كل التسهيلات للعاملين بصناعة الرخام

الأحد، 06 فبراير 2022 09:55 ص
محافظ القاهرة: الدولة قدمت كل التسهيلات للعاملين بصناعة الرخام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب: سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة قدمت كل التسهيلات للعاملين بصناعة الرخام والجرانيت بمصانع وورش شق الثعبان، بالتعاون مع مجموعة من البنوك الوطنية لمساعدتهم على توفيق أوضاعهم والمساهمة فى تطوير المنطقة، وتوفير المناخ الاستثماري اللازم لتطويرها .

جاء ذلك الإجتماع الدورى الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة أعمال تطوير منطقة شق الثعبان، بحضور المهندس سيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، ومدير مديرية الاسكان والمرافق ومسئولو شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى ومركز معلومات شبكات المرافق بالقاهرة ، ورئيس مشروع شق الثعبان ورئيس حى طرة .

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من لم يقم بسداد مستحقات الدولة من أصحاب الورش والمصانع أو تقاعس عن استكمال اجراءات التعاقد مع شركات المرافق .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة، قام بحصر كافة الأنشطة والأراضى بمنطقة شق الثعبان ووضعها علي وحدة رفع مساحي مسجلة إلكترونيًا تعتبر الأولي لهذه المنطقة الصناعية الهامة .

وتقع منطقة شق الثعبان التى تحظى أعمال تطويرها باهتمام كبير من القيادة السياسية شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5كم حتي حدود محمية وادي دجلة شرقاً بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان علي مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه علي الاوتوستراد 1.8 كم وتحوي 2525 مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان .

وتحتل منطقة شق الثعبان المركز الرابع على مستوى العالم من حيث حجم الإنتاج والجودة والعائد .

 

 


القاهرة

شق الثعبان

الرخام

صناعة الرخام

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