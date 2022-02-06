مباراة مصر والسنغال.. مراكز الشباب والأندية بالمنيا تستعد لإذاعة نهائى أفريقيا

المنيا -حسن عبد الغفار

مباراة مصر والسنغال.. استعدادات مبكرة للأندية ومراكز الشباب والمقاهي بمحافظة المنيا، لإذاعة مباراة المنتخب الوطنى مع نظيره السنغالي فى نهائى بطولة أفريقيا، بعد فوز المنتخب المصرى على الكاميرون بضربات الجزاء والتى تنطلق اليوم.

وبدأت مراكز الشباب والأندية والمقاهي بحجز المقاعد للجماهير المساندة للفريق القومى، والتى أيضا بدأت بحجز أماكنها وتحديدها من الآن وقبل انطلاق المباراة بساعات، خاصة نادى المنيا الرياضى الذى استعد لاستقبال الأعضاء لمتابعة المباراة وتشجيع الفريق القومى الذى يضم بين لاعبيه، الكابتن أحمد سيد زيزو ابن محافظة المنيا، والذى يحظى بشعبية كبيرة بين جمهور المنيا، وتشجيع كبير وظهر ذلك خلال المباريات السابقة للمنتخب.

ويعد "زيزو" أحد اللاعبين فى سلسلة الموهوبين الذين مثلوا المنتخب المصرى ومنهم حمادة صدقى، وهشام عبد الرسول وطارق السيد، وأحمد حسن عميد لاعبى العالم، وغيرهم من نجوم محافظة المنيا، الذين كان لهم دورا بارزا فى المنتخب المصرى.

وكانت المباريات السابقة للمنتخب قد شهدت إقبالا كثيفا للجمهور من أبناء المنيا لتشجيع المنتخب ، وتشجيع ابن المنيا زيزو حتى الاطفال الصغار ،شاركت فى تلك التجمعات من أجل مؤازة المنتخب الوطنى.