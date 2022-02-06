اليوم السابع
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لصوص المنازل بالقاهرة يعترفون: "نتسلق المواسير وندخل من الشباك"

الأحد، 06 فبراير 2022 11:54 ص
لصوص المنازل بالقاهرة يعترفون: "نتسلق المواسير وندخل من الشباك" جريمة سرقة المنازل- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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اعترف لصوص بسرقة المنازل في منطقة الشرابية بالقاهرة، عن طريق التسلق للشقق والدخول إليها عبر النوافذ ثم سرقتها، وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمان بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب التسلق.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، كما إعترفا بإرتكابهما 5 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات إحدى وقائع السرقات وأقرا بإتفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" "أحد الأشخاص"، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
 

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