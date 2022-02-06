كيف تتغلب على أمراض الشتاء؟.. اعرف الإجابة

نهير عبد النبى

يمكن أن يؤدي الطقس البارد إلى تفاقم بعض المشكلات الصحية وخصوصا نزلات البرد والأنفلونزا، بل وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، خاصة إذا كان عمرك 65 عامًا أو أكثر أو إذا كنت تعاني من حالة صحية طويلة الأمد، وحسب ما ذكره موقع nhs فأن الفئات الأكثر عرضة لمشاكل الشتاء هم:

-الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق.

-الرضع والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

-الأشخاص الذين يعانون من حالة صحية طويلة الأمد.

-النساء الحوامل.

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها فى فصل الشتاء لتعزيز مناعتك وصحتك وهى:



-احصل على لقاح الانفلونزا

-قم بتدفئة منزلك إلى 18 درجة مئوية على الأقل، واحتفظ بغرفة نومك في درجة حرارة 18 مئوية طوال الليل إذا استطعت.

-تناول وجبة ساخنة واحدة على الأقل يوميًا، يساعد تناول الطعام بانتظام على إبقائك دافئًا.

-تناول المشروبات الساخنة بانتظام، وخصوصا المشروبات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لتقوية المناعة ومنها "الينسون، النعناع، الزنجبيل، القرفة".

-الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم والمناعة وتحميك من الامراض.

-الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون التى تؤثر على صحة الجسم والمناعة واستبدالها بالطعام الصحى والخضروات والفواكه.