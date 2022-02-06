كشف ملابسات تداول مقطع فيديو لشخص يرتدى ملابس أميرية بمواقع التواصل الاجتماعى

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك"، يتضمن ارتداء أحد الأشخاص للملابس الأميرية، مدعياً تواجده داخل قسم شرطة.

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات بموقع التواصل الإجتماعى "تيك توك"، يتضمن ارتداء أحد الأشخاص الملابس الأميرية، مدعياً تواجده داخل حجز أحد أقسام الشرطة وتكليفه من بعض ضباط الشرطة بقتل أحد المحبوسين وإشعال النيران بالحجز.

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات بموقع التواصل الإجتماعى "تيك توك"، يتضمن ارتداء أحد الأشخاص الملابس الأميرية، مدعياً تواجده داخل حجز أحد أقسام الشرطة وتكليفه من بعض ضباط الشرطة بقتل أحد المحبوسين وإشعال النيران بالحجز.