فيديو .. مكتشف مو صلاح: قولتله هيبقى نجم من وهو طفل

الغربية - مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من قرية نجريج بمحافظة الغربية قبل لحظات من انطلاق مباراة المنتخب مع منتخب السنغال فى النهائى الأفريقى، حيث التقى اليوم السابع مع الكابتن الغمرى السعدنى مكتشف النجم العالمى محمد صلاح ، داخل منزلة بقرية نجريج

وقال الغمرى السعدنى مكتشف النجم العالمى محمد صلاح إن محمد صلاح كان يمتاز بمهارة كبيرة فى كرة القدم منذ أن كان طفلا صغيرا، مضيفا أن محمد صلاح كان جسمه نحيفا إلا أنه كان يمتاز بالسرعة والمهارة العالية منذ أن كان يلعب فى مركز الشباب هو عمره 8 أعوام.

واضاف الغمرى أن محمد صلاح كان دائما يفضل ارتداء ملابس منتخب هولندا فى ذلك الوقت، مشيرا إلى انه كان يمتاز بالمهارة العالية.