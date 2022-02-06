طلاب المنوفية يواصلون تفعيل مبادرة "كلنا مهذبون" و"ازرع شجرة مثمرة" بالمدارس

المنوفية - محمد فتحى

يواصل طلاب مدارس المنوفية تفعيل المبادرة الأخلاقية "كلنا مهذبون بأخلاقنا نرتقي" لمواجهة سلوك العنف بين طلاب المدارس والحد من انتشار السلوكيات والعادات الدخيلة على مجتمعاتنا.

وقام طلاب مدرسة المساعي الثانوية العسكرية المشكورة بشبين الكوم اليوم بتفعيل مبادرة "ازرع شجرة مثمرة" والتي أطلقها تعليم المنوفية أمس بالتعاون مع حزب الشعب الجمهوري وكانت شرارة البدء بمدرسة الشهيد السرسي الثانوية القديمة للبنات لنشر الوعي البيئي بين طلاب المدارس.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة أماني قرني مدير المديرية باستغلال أجازة منتصف العام الدراسي لممارسة الأنشطة وتوعية الطلاب بالمساهمة في فعاليات المبادرات الأخلاقية.

التقى اليوم هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية ترافقه، سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على قطاع الأنشطة التربوية والثقافية بالمديرية ببعض طلاب المدرسة يرتدون الزي العسكري الرسمي للمدرسة يتقدمهم السيد شلبي مدير المدرسة للتحضير لانطلاق فعاليات مبادرة "ازرع شجرة مثمرة" بمقر المدرسة خلال إجازة منتصف العام الدراسي من خلال إقامة معسكر تدريبي للطلاب لزراعة الأشجار المثمرة بالأماكن المتاحة بالمدرسة .