اليوم السابع
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ضبط 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وهيروين وبانجو وبودر خلال حملة فى القليوبية

الأحد، 06 فبراير 2022 05:24 م
ضبط 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وهيروين وبانجو وبودر خلال حملة فى القليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 7 عاطلين خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية.

يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 عاطلين قها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، وبحوزتهم سلاح ناري "فرد خرطوش"، و160 جرام من مخدر الحشيش، وكيلو جرام من مخدر البانجو، و125 جرام من مخدر البودر، و11 قرص مخدر.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.


أمن القليوبية

اخبار القليوبية

مديرية أمن القليوبية

حملة أمنية

الإتجار بالمخدرات

أسلحة نارية

فرد خرطوش

الهيروين

الحشيش

البانجو

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