ضبط 59 قطعة سلاح و124 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب ـ محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (59) قطعة سلاح نارى ، (124) قضية مخدرات وتنفيذ (56584) حكما قضائيا متنوعا.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (10) متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (5176) حكما قضائيا متنوعا.

وقامت وزارة الداخلية بتنظيم قافلة إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية) على المواطنين (بحى أهالينا بمدينة السلام بالقاهرة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الدخلية على التواصل المجتمعى مع المواطنين ومشاركتهم الإحتفال بالذكروى الـ 70 لعيد الشرطة تلك المناسبة الوطنية التى جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.

وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان .. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية، حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد (7546) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7509) أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (37) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (692) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (151) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (879) أرجيلة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسمى شرطة (الدخيلة- ثان العامرية) بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال قيادته إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الدخيلة ، وبحوزته (597 طربة لمخدر الحشيش وزنت 64٫250 كيلو جرام تقريباً - طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه فتم حبس المتهم.