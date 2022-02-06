اليوم السابع
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ضبط 10 آلاف لتر بنزين وسولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الأحد، 06 فبراير 2022 12:37 م
ضبط 10 آلاف لتر بنزين وسولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة سولار- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالتنسيق مع مباحث التموين .
 
 

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 10 آلاف لتر بنزين وسولار قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط سيارة نصف نقل محملة بعدد 59 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة، وكذلك 85 شيكارة اسمدة لأحد المحلات إلى جانب ضبط 25 شيكارة أسمدة مدعمة تم تجميعها من السوق السوداء.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وإحالة المحاضر إلى النيابات المختصة، وأشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بالبحيرة.


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